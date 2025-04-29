Лукашенко прибыл в Волгоград на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Волгоград. Об этом сообщил приближенный к нему Telegram-канал «Пул Первого».

«Президента у трапа встретили девушки из ретровзвода МВД России по Волгоградской области. Девушки преподнесли хлеб-соль. Первому понравился: "Наш, белорусский!"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибудет в Волгоград для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.