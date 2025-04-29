Опозоренный кардинал отказался от участия в предстоящем конклаве

Итальянский кардинал, оказавшийся в центре «судебного процесса века» в Ватикане, объявил во вторник, что отказывается от участия в предстоящем конклаве по избранию нового папы ради «блага церкви». Ещё на прошлой неделе его участие в тайном процессе выбора понтифика рассматривалось как возможное. Однако это вызвало в церковных кругах непонимание и определенного рода протест, ведь Беччу проходил по уголовному делу.

Статус кардинала Анджело Беччу стал предметом дискуссий в дни после смерти Папы Франциска на фоне вопросов о том, будет ли он участвовать в конклаве для избрания своего преемника.

После своего грандиозного падения с верхов католической церкви в 2020 году Беччу заявил, что не будет участвовать ни в каком будущем конклаве. Но в последние дни он заявил, что имеет право войти в Сикстинскую капеллу вместе с другими кардиналами 7 мая.

Во вторник 76-летний итальянец опубликовал заявление через своих адвокатов, в котором говорилось: «Принимая во внимание благо церкви, которой я служил и буду служить с верностью и любовью, а также стремясь содействовать общению и спокойствию конклава, я решил подчиниться, как я всегда делал, воле папы Франциска и не входить на конклав, оставаясь при этом убеждённым в своей невиновности».

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Беччу когда-то был влиятельным главой администрации Ватикана, который сам был одним из ведущих претендентов на папский престол. Но он впал в немилость в 2020 году, когда Франциск заставил его отказаться от должности главы ватиканского управления по канонизации святых и от своих прав кардинала из-за обвинений в финансовых махинациях.

Беччу отрицал свою вину, но в декабре 2023 года предстал перед уголовным судом Ватикана и был признан виновным по обвинениям, связанным с финансами. Тем не менее в предконклавных встречах он участие принимал, вплоть до понедельника.

Беччу достиг известности и власти при консервативном Папе Бенедикте XVI и тесно связан с консервативной старой гвардией Ватикана. Хотя изначально он стал близким советником папы Франциска, последующее падение Беччу (при активном содействии умершего понтифика) может означать, что он проголосовал бы за кого-то, кто хотел бы отменить некоторые реформы Франциска.

Ватиканский документ, регулирующий конклав, известный под латинским названием Universi Dominici Gregis, излагает критерии для избирателей, ясно давая понять, что 80 кардиналов в возрасте до 80 лет имеют право избирать папу, за исключением тех, кто был «канонически низложен или кто с согласия римского понтифика отказался от кардинальского сана». В документе также говорится, что после смерти Папы «коллегия кардиналов не может повторно принять или реабилитировать их».

Никогда не было ясности относительно того, от чего именно отказался Беччу и как именно: в кратком заявлении, опубликованном пресс-службой Ватикана 24 сентября 2020 года, говорилось лишь о том, что Франциск принял отставку Беччу с поста префекта Конгрегации по канонизации святых. Нет никаких указаний на то, что он был канонически санкционирован.

После того как понтифик заставил Беччу уйти в отставку, Франциск время от времени навещал Беччу и позволял ему участвовать в жизни Ватикана. Но Франциск также изменил законы Ватикана, чтобы позволить уголовному трибуналу города-государства его преследовать.