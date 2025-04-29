Обзор иноСМИ: новая «загадочная» ракета России и «бурный развод» США с Европой

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Новая ужасающая и загадочная ракета России»

На российском телевидении был представлен краткий обзор новой крылатой ракеты, сообщает британский таблоид The Mirror. «Акулий нос» неназванного оружия, замеченного на полигоне Капустин Яр, не соответствует широко известным образцам российских ракет, что озадачивает военных экспертов.

Ракету продемонстрировали бывшему президенту России, заместителю главы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Никаких подробностей о крылатой ракете предоставлено не было. Военные аналитики отметили, что по внешнему виду ракета немного похожа на другое российское оружие - стратегическую крылатую ракету Х-101 - но «это явно не она». Также эксперты заявили, что новая ракета напоминает американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM. The Mirror обратило внимание, что испытательный полигон Капустин Яр был стартовой площадкой для гораздо более крупного «чудо-оружия» средней дальности «Орешник», способного нести ядерный заряд.

«Может ли Арктика стать причиной ядерной войны?»

Времена массового строительства персональных бомбоубежищ в США, когда страх перед ядерной войной владел умами многих, прошли. На протяжении десятилетий голоса разума побеждали, и США и Россия работали вместе над снижением риска ядерного конфликта и сокращением размеров своих арсеналов, пишет автор статьи, опубликованной на портале Al Jazeera. Однако в 2022 году сотрудничество в этой сфере начало распадаться на фоне украинского кризиса. Это вызвало серьезные опасения по поводу ядерной эскалации и подорвало перспективы будущих соглашений о контроле над ядерными вооружениями. На фоне напряженности таяние полярных льдов открывает арктические морские пути для увеличения судоходства, разведки ресурсов и демонстрации военной силы. Финляндия и Швеция, новейшие члены НАТО, являются арктическими странами.

Россия при этом остается доминирующим игроком в регионе - она контролирует 53 процента всей береговой линии Арктики, эксплуатирует крупнейший в мире ледокольный флот и укрепляет свои местные военные базы. Как отмечает Al Jazeera, несмотря на экстремально холодный климат, Арктика «никогда не была чужда военным конфликтам» - она занимает важнейшее стратегическое положение и служит воротами в Атлантический и Тихий океаны. По мере развития холодной войны Арктика стала основным театром действий подлодок. Сегодня настойчивое желание президента Дональда Трампа тем или иным способом заполучить Гренландию подчеркивает растущую важность Арктики для интересов национальной безопасности США. Самый короткий маршрут полета ядерных ракет между США и Россией проходит через Северный Ледовитый океан, и потеря базы США в Гренландии может открыть опасную брешь в стратегической системе обороны Америки, подчеркнул автор статьи. В эпоху демонстрации силы, конфронтации и экспансионизма этот регион может «открыть путь к необратимой катастрофе».

«На пути к разводу? Идеологическая война, угрожающая НАТО»

Напряженность в отношениях США и Европы при второй администрации Дональда Трампа обусловлена в первую очередь углубляющимся идеологическим расколом, а не только политическими спорами по поводу торговли или украинского кризиса, пишет обозреватель 19FortyFive. Пока США «лавируют в бурных водах популистской революции Трампа», политический истеблишмент Европы твердо придерживается ключевых леволиберальных предписаний, которые больше не находят отклика в Вашингтоне.

До недавнего времени идеология почти никак не влияла на трансатлантические отношения. Пока Вашингтон следовал своему давно устоявшемуся неолиберальному курсу, он оставался преданным глобализации - и при демократах, и при республиканцах. В сфере национальной безопасности привычный ход событий подкреплялся тем фактом, что США обеспечивали основную часть возможностей НАТО. Со временем это привело к фактическому разоружению на всем европейском континенте после окончания холодной войны. Сегодня идеологические различия между администрацией Трампа и ключевыми лидерами Европы «еще больше подчеркивают и без того потрепанные трансатлантические отношения». Если обе стороны не начнут слушать друг друга, отбрасывая свои идеологические предубеждения, США и Европа вскоре могут оказаться на пути к «бурному разводу», заключил автор статьи.

«Листва против дронов»: как меняется украинский конфликт весной

С приходом тепла ВС РФ усиливают наступательные действия по всей линии соприкосновения. Причина заключается в том, что покрывающиеся листвой деревья затрудняют использование дронов - основного ударного оружия ВСУ, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания.

Один из украинских военных рассказал, что обострение происходит в районе поселка Зверево под Красноармейском (на Украине город называют Покровском) и в направлении деревень Чунишино и Новоукраинки. Также солдат анонсировал «возможные проблемы» с приходом тепла в районе поселка Котляровка у границ Днепропетровской области.

«Станет ли Украина бастионом католицизма в мире»

Папа римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года. Конклав, на котором изберут нового папу, соберется 7 мая. По версии украинских СМИ, теперь украинская греко-католическая церковь может стать «одной из главных опор католицизма в Европе», пишет портал «ИноСМИ».

Как отмечается в статье, которую цитируют «ИноСМИ», в последние годы католицизм «плавно перекочевывает в страны Глобального Юга», Латинскую Америку и Африку, теряя свое влияния в западных странах. По версии украинского издания, в мире, «который трещит по швам», католическая церковь может снова стать одной из немногих глобальных институций по примеру раннего Средневековья. Автор статьи считает, что у Киева с его «уникальной паствой» есть шанс стать причастным к «удивительному новому миру».