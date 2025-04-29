Меган Маркл рассказала, будет ли она баллотироваться на пост президента

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что не хотела бы заниматься политикой. Ее слова приводит издание New York Post.

© Jamie Kern Lima/YouTube

Меган Маркл стала гостьей подкаста бизнесвумен Джейми Керн Лимы. Ведущая поинтересовалась у жены принца Гарри, хотела бы та когда-нибудь баллотироваться на пост президента. Герцогиня Сассекская ответила отрицательно, объяснив, что не заинтересована в политической деятельности.

«Нет. Никогда. О, Боже. Я имею в виду, кто-то может сказать: «Никогда не говори никогда». Нет, меня это не интересует. Нет», — заявила Меган Маркл.

Несколько недель назад жена принца Гарри рассказала, как пережила выкидыш. Она записала эпизод со своей подругой Решмой Сауджани, которая также столкнулась с трудностями при попытках забеременеть. Меган Маркл вспомнила о том, как у нее случился выкидыш в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская почувствовала резкую боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи в их доме в Лос-Анджелесе. В разговоре с гостьей Меган Маркл сравнила выкидыш с крахом бизнеса.