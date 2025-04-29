Меган Маркл рассказала, будет ли она баллотироваться на пост президента
Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что не хотела бы заниматься политикой. Ее слова приводит издание New York Post.
Меган Маркл стала гостьей подкаста бизнесвумен Джейми Керн Лимы. Ведущая поинтересовалась у жены принца Гарри, хотела бы та когда-нибудь баллотироваться на пост президента. Герцогиня Сассекская ответила отрицательно, объяснив, что не заинтересована в политической деятельности.
«Нет. Никогда. О, Боже. Я имею в виду, кто-то может сказать: «Никогда не говори никогда». Нет, меня это не интересует. Нет», — заявила Меган Маркл.
Несколько недель назад жена принца Гарри рассказала, как пережила выкидыш. Она записала эпизод со своей подругой Решмой Сауджани, которая также столкнулась с трудностями при попытках забеременеть. Меган Маркл вспомнила о том, как у нее случился выкидыш в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская почувствовала резкую боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи в их доме в Лос-Анджелесе. В разговоре с гостьей Меган Маркл сравнила выкидыш с крахом бизнеса.