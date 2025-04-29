Конец света по-испански: кадры масштабного блэкаута в Европе

28 апреля жители Испании, Португалии, Андорры и юга Франции столкнулись с одним из самых масштабных отключений электричества в истории. На несколько часов без света остались миллионы людей, была полностью парализована работа транспорта, система связи и платежей.

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось. Об этом сообщает Lenta.ru.

Точные причины блэкаута пока неизвестны. Португальский оператор электросетей REN в своем обращении причиной аварии называл редкое атмосферное явление в Испании, которое привело к резким перепадам температуры в стране и привело к остановке электроснабжения.

Предварительный ущерб от аварии на данный момент составляет около 200 млн евро. Эксперты уверены, что конечная сумма убытков из-за блэкаута будет в разы выше заявленной.

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