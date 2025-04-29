Конец света по-испански: кадры масштабного блэкаута в Европе

Александр Котлеткин
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Пассажиры у аэропорта имени Умберто Делгаду во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Пассажиры у аэропорта имени Умберто Делгаду во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Мужчина слушает радио во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Мужчина слушает радио во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Бар во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Бар во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Люди на автобусной остановке во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Люди на автобусной остановке во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© Zuma/TACC

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Один из торговых центров во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Один из торговых центров во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© Zuma/TACC
Люди на автобусной остановке во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Люди на автобусной остановке во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© Zuma/TACC
Автомобильная пробка в Барселоне
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Автомобильная пробка в Барселоне 
© Zuma/TACC
Пассажиры у аэропорта имени Умберто Делгаду во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Пассажиры у аэропорта имени Умберто Делгаду во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Автомобильная пробка в центре Мадрида
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Автомобильная пробка в центре Мадрида 
© EPA/TACC

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Очередь на автозаправке в Португалии
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Очередь на автозаправке в Португалии 
© EPA/TACC
Люди пытаются поймать попутку во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Люди пытаются поймать попутку во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Пассажиры на железнодорожном вокзале во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Пассажиры на железнодорожном вокзале во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC
Полицейский регулировщик на одной из улиц Барселоны
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Полицейский регулировщик на одной из улиц Барселоны 
© EPA/TACC
Закрытая станция метро во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Закрытая станция метро во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC

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Покупатели в супермаркете
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Покупатели в супермаркете 
© EPA/TACC
Электрогенератор у одного из баров
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Электрогенератор у одного из баров 
© EPA/TACC
Жители Мадрида закупаются водой
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Жители Мадрида закупаются водой 
© Zuma/TACC
Автомобильная пробка во время масштабного сбоя в работе электросетей
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Автомобильная пробка во время масштабного сбоя в работе электросетей 
© EPA/TACC

28 апреля жители Испании, Португалии, Андорры и юга Франции столкнулись с одним из самых масштабных отключений электричества в истории. На несколько часов без света остались миллионы людей, была полностью парализована работа транспорта, система связи и платежей.

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось. Об этом сообщает Lenta.ru.

Точные причины блэкаута пока неизвестны. Португальский оператор электросетей REN в своем обращении причиной аварии называл редкое атмосферное явление в Испании, которое привело к резким перепадам температуры в стране и привело к остановке электроснабжения.

Предварительный ущерб от аварии на данный момент составляет около 200 млн евро. Эксперты уверены, что конечная сумма убытков из-за блэкаута будет в разы выше заявленной.

Конец света по-испански — в галерее «Рамблера».

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