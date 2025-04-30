Организация Киевом обязательной эвакуации жителей приграничных сел Днепропетровской области связана с тем, что украинские власти опасаются лояльности местного населения к России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии", - объяснил он.

В Днепропетровской области местные жители зачастую стараются помочь, сообщая координаты дислокации Вооруженных сил Украины, добавил Рогов. Накануне сообщалось, что в ряде населенных пунктов на востоке Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми.

По информации "Военной хроники", речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Уточняется, что формулировка "обязательная эвакуация" говорит о том, что ситуация в регионе близка к военному либо гуманитарному коллапсу.

При этом факт эвакуации в глубине Днепропетровской области является косвенным подтверждением того, что командование украинской армии не исключает продвижения Вооруженных сил России значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения, добавило издание.