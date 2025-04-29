МИД Китая прокомментировал решение РФ о трехдневном перемирии
Пекин поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге, комментируя объявленное Россией трехдневное перемирие, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Наша страна по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.
"Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства. - Мы поддерживаем все усилия, способствующие миру".