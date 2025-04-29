МИД Китая прокомментировал решение РФ о трехдневном перемирии

Московский Комсомолец

Пекин поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге, комментируя объявленное Россией трехдневное перемирие, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

МИД Китая прокомментировал решение РФ о трехдневном перемирии
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Наша страна по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.

"Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства. - Мы поддерживаем все усилия, способствующие миру".
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