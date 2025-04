Новым папой римским может стать азиат

Кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», оказался одним из главных претендентов на папский престол на фоне перестройки католической церкви, отмечает New York Times.

Кардинал Луис Антонио Тагле с Филиппин оказался среди основных претендентов на папский престол, пишет The New York Times. Его часто называют «азиатским Франциском» за близость к бедным, призывы к действиям против изменения климата и мягкую позицию по отношению к ЛГБТ (движение запрещено в России), разведенным и незамужним матерям.

Тагле известен скромностью и умением увлекать прихожан своими проповедями, однако его неоднократно критиковали за недостаточную принципиальность в вопросах борьбы с сексуальными злоупотреблениями в церкви, отмечает газеты.

Недавно организация Survivors Network of those Abused by Priests призвала Ватикан расследовать деятельность Тагле как в Азии, так и в других регионах, где у него были полномочия. Сам кардинал отмечал, что ему тяжело видеть страдания жертв, но считает, что они должны искать справедливости через церковные механизмы и что важно заботиться также о заблудившемся священнике.

Епископ оценил возможность избрания россиянина на пост папы римского

Кроме того, на родине его упрекали в мягкости по отношению к антинаркотической политике экс-президента Родриго Дутерте, в ходе которой были казнены десятки тысяч человек. Хотя Тагле призывал «положить конец растрате человеческих жизней», он не выступал с открытой критикой президента. Его коллеги считают, что более решительная позиция могла бы спасти жизни.

Ранее Тагле руководил католической благотворительной организацией Caritas Internationalis, но в 2022 году Папа Франциск снял все ее руководство после выявленных проблем в управлении и атмосфере в коллективе. Несмотря на критику, многие отмечают в кардинале стремление убеждать, а не запугивать, а сам Тагле признавался: «Думая о себе в этой роли, я смеюсь. Я не могу справиться даже со своей жизнью, как я могу управлять всемирным сообществом?»

Сейчас кардиналу Тагле 67 лет, и его избрание стало бы важным символом смещения центра католичества из Европы в Азию и Африку. Он остаётся одним из самых заметных представителей «папабиле» неевропейского происхождения, хотя сам не раз отмечал, что не мечтал стать ни священником, ни папой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий глава Римско-католической церкви получит Ватикан с финансовым дефицитом и другими сложными проблемами. Между тем Франциск незадолго до смерти перечислил около 200 тыс. евро со своего личного счета на погашение ипотеки фабрики при тюрьме для несовершеннолетних.

Источник в Ватикане назвал 7 мая датой тайного конклава кардиналов для избрания нового понтифика.