СМИ: 65 тысяч детей госпитализированы из-за голода в секторе Газа

Более 65 тысяч детей нуждаются в медицинской помощи из-за острого недоедания на фоне израильской блокады сектора Газа. Об этом со ссылкой на телеканал Al Masirah пишет ТАСС.

По информации управления по связям с общественностью правительства Газы, были госпитализированы более 65 тысяч детей из 1,1 млн палестинских детей и подростков, ежедневно страдающих от голода.

При этом Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что голод в анклаве является «преднамеренным и рукотворным», и продолжается на фоне запрета Израиля на поставки гуманитарной помощи.

«Газа превратилась в край отчаяния», - заявил в соцсетях генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. 9 апреля 2025 года глава Минобороны страны Исраэль Кац заявил о том, что Израиль захватил обширные территории в секторе Газа и расширил зоны безопасности.