В Португалии стабилизировали электроснабжение

Работа энергосистемы Португалии полностью стабилизирована после масштабного сбоя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оператора электросетей Ren.

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«Подстанции национальной сети электропередачи восстановлены. Сеть полностью стабилизирована», — говорится в сообщении.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.