Оценены потери Испании из-за отключения электроэнергии

Ущерб испанской экономике вследствие масштабного сбоя в работе электроснабжения может составить до €1 млрд. С такой оценкой выступила местная газета The Objective со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их мнению, сбой окажет сильное влияние на испанский ВВП, поскольку многие предприятия были вынуждены оставить свою работу. ВВП королевства, по оценкам опрошенных аналитиков, составляет более €4 млрд в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около €575 млн), еще около 12% - на сферу услуг (около €500 млн). В общей сложности потери испанской экономики могут составить до €1 млрд.

Ранее оператор испанских энергосетей Red Electrica сообщил о восстановлении 99,16% потребления.

28 апреля в Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей, оставивший без света миллионы людей. По информации телеканала Euronews, о проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.