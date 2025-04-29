The Objective: Испания потеряла €1 млрд из-за отключения электроэнергии

ТАСС

Ущерб испанской экономике вследствие масштабного сбоя в работе электроснабжения может составить до €1 млрд. С такой оценкой выступила местная газета The Objective со ссылкой на опрошенных экспертов.

Оценены потери Испании из-за отключения электроэнергии
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По их мнению, сбой окажет сильное влияние на испанский ВВП, поскольку многие предприятия были вынуждены оставить свою работу. ВВП королевства, по оценкам опрошенных аналитиков, составляет более €4 млрд в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около €575 млн), еще около 12% - на сферу услуг (около €500 млн). В общей сложности потери испанской экономики могут составить до €1 млрд.

Ранее оператор испанских энергосетей Red Electrica сообщил о восстановлении 99,16% потребления.

28 апреля в Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей, оставивший без света миллионы людей. По информации телеканала Euronews, о проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.

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