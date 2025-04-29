Названы причины «тарифной войны» Трампа

Экономист Стефен Миран, назначенный председателем Совета экономических консультантов в Белом доме, является движущей силой попыток президента США Дональда Трампа изменить глобальную финансово-торговую систему, созданную в 1944 году. В основе его идей лежит 41-страничное «Руководство для пользователя по перестройке глобальной торговой системы», опубликованное в ноябре 2024 года, сообщает «Независимая газета».

Миран утверждает, что США предоставляют миру два «общественных блага»: зонт безопасности, предотвращающий мировые войны, а также доллар и американские гособлигации, обеспечивающие стабильность глобальной торговой и финансовой систем.

Как отмечается, создание этих благ обходится США дорого, что приводит к закрытию заводов и потере рабочих мест. Для продолжения выполнения США своей роли требуется перераспределение финансового бремени между странами.

Также сообщается, что Трамп и Миран предлагают другим странам платить за общественные блага справедливую цену и помогать США обновлять промышленность. Это необходимо для снижения зависимости от поставок ключевых товаров из конкурирующих стран, таких как Китай.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля сообщил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля — индивидуальные. В тот же день Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%. Это не затронуло Китай, где суммарные пошлины Вашингтона на товары из КНР достигают 145%, а ответные китайские тарифы доходят до 125%.