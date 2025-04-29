Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перепутали с певицей Леди Гагой в Бразилии. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось видео, как по улицам Рио-де-Жанейро едет кортеж из автомобилей с сиренами. Ролик сопровождается подписью: «Леди Гага, добро пожаловать в Рио». «СтарХит» утверждает, что в кортеже ехал российский дипломат Сергей Лавров, а не американская поп-звезда.

28 — 29 апреля Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, которое прошло в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС.

Лавров - журналистам: "Дебилы..."

У певицы Леди Гаги 3 мая запланирован бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Мероприятие является частью инициативы «Todo Mundo no Rio» — совместного проекта мэрии Рио-де-Жанейро и банка Santander, в рамках которого они пригласили мировых музыкальных кумиров на самый известный берег Бразилии.

Недавно телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале, что блэкаут в Испании помог ей осознать свою зависимость от электричества. Она также сравнила произошедшее с микроапокалипсисом.