Конгрессмен Танедар объявил о запуске процедуры импичмента президента США Трампа

Президент США Дональд Трамп высмеял, назвав "сумасшедшим" конгрессмена, представившего резолюцию о его импичменте.

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Напомним, накануне член Палаты представителей конгресса, демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении Трампа, выдвинув ряд обвинений. По его мнению, республиканец злоупотребляет властью, препятствует правосудию, угрожает вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова.

Произошедшее Трамп прокомментировал в ходе выступления на митинге в штате Мичиган.

Как иронично отметил хозяин Белого дома, запустить импичмент собирается "какой-то парень", о котором он никогда не слышал.

"Что, черт возьми, я сделал? Вот и снова они хотят объявить мне импичмент. Этот сумасшедший", - цитирует РИА Новости Трампа.

Это первая попытка импичмента за время второго президентского срока Трампа, однако шансы на его одобрение близки к нулю. Дело в том, что на данный момент Республиканская партия обладает большинством как в Сенате, так и в Палате представителей.

Между тем, портал Axios сообщил, что советники Трампа разрабатывают стратегию на случай попытки вынесения президенту импичмента. Отмечается, что это будет возможно в следующем году, если демократы получат контроль над конгрессом в ходе промежуточных выборов.