Издание Politico сообщило, что Украина потеряет территории и не получит гарантии безопасности от западных стран по итогам мирного соглашения.

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Как отмечает издание, в течение последних двух лет представители киевского режима не имеют успеха в конфликте, потому что их союзники ведут непродуманную политику.

«В результате этого мирного соглашения Украина не только выйдет из этого расчленённой, у нее также не будет никаких гарантий безопасности. Это произойдет, потому что Вашингтон отказывается поддерживать европейские страны», - отметило издание.

По словам авторов статьи, такого развития событий можно было бы не допустить, если бы Запад «не дрогнул в самом начале конфликта».