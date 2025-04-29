В Испании заявили о практически полном восстановлении энергоснабжения

Оператор испанских энергосетей Red Electrica сообщил о восстановлении 99,16% потребления после масштабного отключения 28 апреля.

Показатель соответствует производству 21,265 МВт.

28 апреля в Испании произошли масштабные перебои с электроснабжением, которые затронули авиационное и железнодорожное сообщение, а также общественный транспорт. В Мадриде не работали светофоры, не было света в аптеках, магазинах и ресторанах. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Сбой также затронул соседнюю Португалию.