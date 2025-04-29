Аргентина обнародовала досье на сбежавших в страну нацистов

Власти Аргентины обнародовали рассекреченные документы о высокопоставленных немецких нацистах, которые сбежали в эту латиноамериканскую страну после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на сайт правительства Аргентины.

Всего обнародовано больше 1850 документов, собранных в семь досье. В том числе раскрыта информация о враче Йозефе Менгеле. Он проводил эксперименты над узниками концлагерей. Кроме того, опубликованы данные на Адольфа Эйхмана, который был похищен из Аргентины израильской разведкой, а также надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана.

Обнародовать документы, касающиеся бежавших в страну нацистов, в марте распорядился президент Хавьер Милей. Об этом его попросили американские сенаторы.

Гитлер был жив: рассекреченные данные продемонстрировали фотографии 54 года

19 марта Национальное управление архивов и документации США опубликовало несколько тысяч страниц материалов, касающихся убийства Джона Кеннеди. 35-й президент США был застрелен в Далласе, штат Техас, в ноябре 1963 года. По словам экспертов, новая информация не противоречит уже известным фактам расследования.