Пока вы спали: возможность ядерной войны и подарок Трампа для Си Цзиньпина

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Во Франции обрушились на Макрона из-за слов о России

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и его европейские коллеги обостряют политическую ситуацию в то время, когда мирное урегулирование украинского конфликта еще возможно, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись политика в соцсети Х.

"В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!" — написал Филиппо.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции о планах по усилению давления на Россию.

WSJ: пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров стало настоящим подарком для Китая. По мнению редакции газеты The Wall Street Journal (WSJ), тарифы подорвали авторитет Вашингтона на мировой арене, сообщает ТАСС.

"Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США, - убеждены авторы материала. - Китай уже пользуется этим и "обхаживает" союзников США как более надежный гигантский рынок. <...> Пошлины Трампа в отношении союзников - это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину".

Вэнс считает, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение военных действий на Украине грозит риском ядерной эскалации, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика.

"У мейнстримных СМИ есть странная идея, что если продержаться еще несколько лет, Россия рухнет, Украина вернет территории, и все станет как до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - считает вице-президент.

По словам Джей Ди Вэнс, затягивание конфликта может привести к катастрофическим последствиям.

"Если война продлится еще несколько лет, это приведет к коллапсу обществ. <...> Это может перерасти в ядерную войну", - добавил политик.

Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не дал присоединиться президенту Франции Эммануэлю Макрону к разговору с Владимиром Зеленским, таким образом подчеркнув свою ведущую роль, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись сенатора в Telegram-канале.

"Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", — написал Пушков.

Маск назвал главную проблему КНР в будущем

Самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе является демографический коллапс, такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись миллиардера в соцсети Х