Маск предупредил Китай об экзистенциальной угрозе

Самой большой проблемой для Китая в будущем станет демографический коллапс, заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск.

По его словам, подобная угроза «касается почти каждой страны» на Земле. Маск назвал сокращение численности населения экзистенциальной проблемой.

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До этого Маск счел падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества.