Пошлины Трампа посчитали подарком для Си Цзиньпина

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров стало настоящим подарком для Китая, поскольку они подорвали авторитет Вашингтона на мировой арене. Такое мнение выразили в газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай уже пользуется этим и "обхаживает" союзников США как более надежный гигантский рынок. <...> Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — отмечает издание.

Редакционная коллегия издания предупреждает, что достичь новых торговых соглашений будет довольно сложно, и в результате введения пошлин могут возникнуть серьезные проблемы, угрожающие второму президентскому сроку Трампа.

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Как отмечается, вторые президентские сроки обычно не бывают успешными, и судя по первым ста дням работы Дональда Трампа, его ждет то же самое. Ему необходимо провести серьезные изменения, если он хочет оградить свои последние годы на посту от экономических и внешнеполитических кризисов, которые он сам же и создал, заключает WSJ.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — говорил он.