В Эстонии назвали темы для переговоров с РФ после окончания украинского конфликта

После окончания украинского конфликта приграничное сотрудничество и восстановление товарооборота могут стать темами для переговоров Эстонии с Россией. Об этом «Известиям» заявили депутаты Рийгикогу (парламент Эстонии) Андрей Коробейник и Калле Грюнталь.

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«После войны, разумеется, ситуацию надо будет оценить заново. Граница у нас общая, в каких-то бытовых вопросах диалог имеет место», — сказал Коробейник.

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Газета напоминает, что в период с 2014 по 2020 годы действовала программа приграничного сотрудничества России и Эстонии. В рамках проекта были проведены работы в таких сферах, как улучшение экологической ситуации, а также развитие транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема. Кроме того, приграничные районы двух стран получили инвестиции в размере €34,2 млн.

«После решения конфликта на Украине путем переговоров все двери будут открыты», — отметил Грюнталь.

При этом 23 апреля начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус сообщил, что Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу. На начальных этапах она будет рассчитана на 200-250 военных.

Кроме того, эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR сообщала, что эстонские власти начнут возводить сеть защитных укреплений возле границы с РФ осенью текущего года. Строительные работы начнутся с возведения опорного пункта из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и четырех бункеров на юго-востоке.

Ранее Эстония призвала конфисковать замороженные российские активы.