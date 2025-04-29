Политолог высказался об отношении Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина партнером, а не врагом, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он добавил, что у Трампа нет страха перед Путиным, но он опасается того, как политик может повлиять на имидж американского президента.

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«Трамп опасается, что может показаться для избирателей менее успешным на фоне Путина, слишком доверчивым и мягким, либо наоборот слишком жестким. Все это подорвет его рейтинг, который и так невысокий. Главное для американского президента — это избиратели, возвращение былого величия Америки, выборы 2026 года, которые должны закончиться победой республиканцев, а не демократов. И Путин в этом отношении ему нужен в качестве попутчика, партнера, но не оппонента или врага», — сказал Калачев.

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Политолог заметил, что отношение Трампа к Путину может быть довольно переменчивым. По его мнению, окончательная позиция американского президента сформируется только после завершения украинского конфликта.

«У него есть заинтересованность в Путине. Отсюда небезразличие. А небезразличие может охватывать все, от обожания до ненависти. В конкретный момент лучше всего подходит слово "опасение". Сформировать окончательное отношение к Путину Трамп сможет только тогда, когда состоится или не состоится сделка по Украине», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что Трамп испытывает страх перед Путиным. Он подчеркнул, что Трамп не проявлял подобной сдержанности ни в общении с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером.