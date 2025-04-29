Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

Некоторые советники президента США Дональда Трампа начинают заниматься его поручениями только после того, как он дал их дважды, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

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По словам одного из них, неофициальное правило в администрации Трампа появилось из-за того, что американский лидер «несет всякую чушь».

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В качестве примера он привел случай, когда Трамп заявил о планах возглавить Центр имени Кеннеди. Когда американский лидер во второй раз сказал о намерении контролировать главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, в начале февраля из него уволили большую часть совета директоров, а сам Трамп был избран председателем правления.

Ранее телеканал CNN заявил, что Трамп сделал не менее девяти ложных заявлений во время выступления. Речь идет о завышенных цифрах по ключевым вопросам, включая результаты выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года, помощь Киеву, миграцию и торговые дефициты с КНР и Канадой.