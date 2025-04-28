Трамп прокомментировал серию скандалов вокруг главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал серию скандалов, которые разразились вокруг главы Минобороны Пита Хегсета. Его слова приводит РБК.

Ранее американские СМИ сообщили, что Хегсет приказал провести перепланировку помещений рядом с залом для пресс-конференций в здании Пентагона и оборудовать там студию макияжа. Глава Минобороны, комментируя это, назвал информацию фейковой, указав, что речь шла о добавлении зеркала, кресла и гримерной лампы. Также Хегсет пошутил, что «следовало установить автоматы для тампонов в каждом мужском туалете» на радость левым «новостным» СМИ.