На Западе заявили об отчаянии Зеленского

Владимир Зеленский находится в отчаянии и заключение мира для него не является вариантом, поскольку он все потеряет после его наступления. Об этом в беседе с РИА Новости заявил нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер.

По его мнению, единственное, что сейчас на уме у Зеленского — это «эскалация в любое время».

«Зеленский находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. В данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него — это не вариант», — уверен Нимеллер.

При этом, по его словам, Зеленский понимает, что США могут лишить Киев разведданных с американских спутников, если Украине будет нарушать режим прекращения огня. И такое развитие событий станет для него «большой проблемой», заключил Нимеллер.

Ранее Зеленский фактически отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав инициативу «очередной манипуляцией».