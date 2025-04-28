Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС

Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

Об этом он сказал после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.

«Благодаря усилиям обеих сторон можно сегодня с уверенностью сказать, что польско-американское сотрудничество в области ядерной энергетики идёт хорошо», — цитирует Туска РИА Новости.

В начале апреля в Польше из-за истечения срока лицензии остановили единственный в стране ядерный реактор «Мария» мощностью 30 МВт.