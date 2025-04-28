Макрон пообещал усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об урегулировании конфликта на Украине, пообещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней. Соответствующее заявление он сделал в интервью Paris Match.

У президента Франции спросили, считает ли он, что прекращение огня между Украиной и Россией близко.

«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — добавил Макрон.

По его мнению, ближайшие две недели станут ключевыми в урегулировании конфликта. Макрон считает, что смог убедить США в возможности «усиления угроз и санкций, чтобы заставить Москву принять прекращение огня».