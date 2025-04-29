Во Франции осудили Макрона из-за слов о России

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах усилить давление на Россию. Об этом Филиппо написал в социальной сети Х.

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Филиппо осудил Макрона из-за слов о России и подчеркнул, что глава государства усугубляет конфликт на Украине при шансе установить мир.

Макрон пообещал усилить давление на Россию

«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — написал он.

Ранее Макрон обещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней.