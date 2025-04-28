Зеленский неожиданно ответил на предложение Путина о перемирии на День Победы

Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на День Победы. Об этом он рассказал в своем видеообращении к гражданам Украины.

Предложение Путина Зеленский назвал «очередной манипуляцией». По его словам, для прекращения огня «нет причин ждать 8 мая», а перемирие нужно вводить не на три дня, а как минимум на 30 — именно такая договоренность, по мнению Зеленского, может стать основой для дальнейших дипломатических контактов между Россией и Украиной.

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем мир считает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — заявил он.

В Германии прокомментировали предложение Путина о трехдневном перемирии

Напомним, что ранее Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии, которое должно продлиться с «нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая».