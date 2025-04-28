Трамп: «если я не буду президентом, все будут в заднице»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «все будут в заднице», если он не будет занимать свой пост. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

Такое заявление Трамп сделал в ответ на вопрос о том, чем отличаются его первый и второй президентские сроки. По словам главы Белого дома, в первый срок ему приходилось решать две задачи — «управлять США и выживать». Кроме того, Трамп также заявил, что в его прошлое правление ему мешали «нечестные ребята» в окружении.

Как считает Трамп, во время своего второго президентского срока ситуация изменилась — теперь ему приходится «управлять страной и миром». Как признался американский президент, ему «очень весело» выполнять свои президентские обязанности. Впрочем, Трамп также подчеркнул, что он занимается «очень серьезным делом».

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Отвечая на вопрос о том, как прошли его первые 100 дней президентства, Трамп признался, что находится в восторге от своих результатов. Однако он также считает, что «все будут в заднице», если он уйдет с поста.

«Если я не буду президентом, все будут в заднице», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что лидеры других стран «целуют его в зад».