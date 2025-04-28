На Западе испугались выхода Трампа из переговоров по Украине

Lenta.ru

Чиновники в Европе и на Украине опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может уже на этой неделе выйти из переговоров по урегулированию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

На Западе испугались выхода Трампа из переговоров по Украине
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В материале говорится, что Киев начинает тайно готовиться к этому сценарию. Украинские власти не знают, продолжится ли военная помощь и обмен разведданными.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил изданию, что потеря интереса Трампа к Украине будет «самым худшим, что может случиться» в отношениях двух государств.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украине. Она также отметила, что в Вашингтоне знакомы с предложением президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии, но, по ее словам, Трамп по-прежнему сфокусирован именно на достижении долгосрочного мира.

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