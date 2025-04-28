В Испании объявили чрезвычайное положение

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества. Об этом сообщает Reuters.

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В ведомстве подчеркнули, что чрезвычайная ситуация будет применяться в регионах, которые ее запросят.

В публикации отмечается, что на данный момент Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по поддержанию общественного порядка и другие функции.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.