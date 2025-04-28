Раскрыто отношение кандидата в президенты Польши к Путину

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил, что восхищается главой России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Мацяк уверен, что в Польше «никто бы не смог справиться с тем давлением, которое оказывается на Путина».

«Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — ответил политик на вопрос другого кандидата в президенты Польши Марека Якубяка о том, восхищается ли он главой РФ.

Ранее кандидат в польские лидеры Гжегож Браун выступил за нормализацию отношения с Россией. По его мнению, это необходимо сделать не с целью приглашения друг друга на какие-нибудь фестивали дружбы, а «для того, чтобы действовать в общем интересе».