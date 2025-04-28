Во Франции сообщили о панике в Елисейском дворце после унижения Макрона Трампом

Аксинья Кравченко

В Елисейском дворце воцарилась паника после произошедшего в Ватикане инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Во Франции сообщили о панике в Елисейском дворце после унижения Макрона Трампом
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Ранее британские СМИ сообщили, что Трамп не дал Макрону присоединиться к разговору с Зеленским на церемонии прощания с папой Римским Франциском, сказав ему, что его «здесь не должно быть». После этого президент США провел с Зеленским 15-минутную встречу, договорившись продолжить разговор после мероприятия, но он так и не состоялся.

«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, "что его здесь не должно быть"! Конец игры!» — прокомментировал это Филиппо.
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