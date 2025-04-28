Стало известно о страхе Маска приезжать в Германию

Знакомая миллиардера из США Илона Маска Наоми Зайбт заявила, что глава SpaceX и Tesla боится приезжать в Германию. Об этом сообщает Bild.

По словам Зайбт, Маск считает, что ему «слишком опасно» приезжать в Германию и другие страны Европы. При этом она подчеркнула, что об этом ей рассказал сам Маск. На чем именно основан этот страх она не объяснила, но Зайбт считает, что миллиардер опасается покушения на свою жизнь.

«Да, это не просто страх. У него есть причины для таких опасений», – заявила она.

По мнению самой Зайбт, Маска хочет устранить «глубинное государство». Она объяснила, что миллиардера планируют ликвидировать из-за того, что он «раскрывает вещи о тиранических движениях в правительствах Америки и Европы». При этом, Германию женщина считает самым опасным местом для Маска — по ее словам, миллиардеру уже поступали угрозы из ФРГ.

Ранее компания Маска впервые установила мозговой имплант пациенту с боковым амиотрофическим склерозом.