На Украине призвали бить детей за русский язык

Украинский актер театра и кино Богдан Бенюк, известный по ролям в советских и украинских фильмах, спровоцировал широкое обсуждение своими радикальными высказываниями. В интервью, которое цитирует издание "Страна.ua", он призвал применять физические наказания к детям.

Бенюк заявил, что прут нужно использовать в отношении всех, говорящих по-русски, чтобы они "забыли этот язык на веки вечные".

"Берешь прут и бьешь, чтобы он забыл о том, что есть русский язык», - сказал Бенюк.

Он добавил: «Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших".

В Раде признали невозможность запретить русский язык в школах на Украине

СМИ напомнило, что Конституция Украины гарантирует свободное использование и развитие русского языка.