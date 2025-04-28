В Польше выступили с заявлением об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун выступил за нормализацию отношений с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Браун отметил, что «никто не навязывает Польше Россию в качестве сердечного друга или делегата цивилизации в те районы, где она находится».

«Но в то же время гранича с РФ мы должны стремиться к нормализации отношений», — добавил он во время предвыборных дебатов.

По мнению Брауна, Польше нужно налаживать отношения с Россией не с целью приглашения друг друга на какие-нибудь фестивали дружбы, а «для того, чтобы действовать в общем интересе».

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Первый тур выборов президента Польши пройдет 18 мая. Согласно опросам, во второй тур, который запланирован на 1 июня, выйдут кандидат «Права и справедливости» Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра страны Рафал Тшасковский.