Трамп обратился с призывом к чиновникам

Президент США Дональд Трамп призвал американских чиновников не использовать мессенджер Signal — ранее в этом чате произошла утечка военных планов администрации Белого дома. Об этом сообщает журнал Atlantic.

Как сообщает издание, Трамп призвал чиновников в США больше не использовать приложение. При этом журнал отмечает, что на данный момент никто из участников первого инцидента с утечкой еще не был уволен, хотя Белый дом ожидает ухода советника по национальной безопасности Майка Уолтца — именно он случайно добавил в групповой чат главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга. Отмечается, что Уолтц может покинуть Белый дом до конца года.

«Может просто не стоит использовать Signal, ОК?», — заявил Трамп.

Ранее Голдберг заявил, что его случайно добавили в групповой чат в мессенджере Signal. После этого журналист стал свидетелем того, как в чате раскрывались секретные данные, а также шли переговоры высших должностных лиц США о возможной атаке на группировку хуситов в Йемене.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что расследование утечки было закрыто.