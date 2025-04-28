В Киеве ответили на вопрос о третьем стуле во время переговоров Зеленского и Трампа

В МИД Украины ответили на вопрос о третьем стуле во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане на прощании с папой Римским Франциском.

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Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий во время эфира на своей странице в соцсети X.

«Я не знаю», — ответил представитель МИД Украины.

Других подробностей он не привел.

Ранее The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции писало, что третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане предназначался для переводчика.

До этого сообщалось, что третий стул предназначался для президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, как уточняется, этому помешал запрет Трампа на его участие в переговорах с Зеленским.