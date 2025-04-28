Президент европейской страны подписал закон о лишении россиян ВНЖ за поездки в РФ

Гитанас Науседа, президент Литвы, подписал закон, согласно которому россияне могут лишиться вида на жительство (ВНЖ) в республике за поездки в Россию. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации e-siams. Исключения предусмотрены для обстоятельств, не зависящих от воли человека. Это может быть в случае смерти близкого родственника. Также новые правила не коснутся экипажей и бригад, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках.

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Поправки вступят в силу 3 мая и будут действовать в течение года. Авторы закона пояснили, что его цель — поддержка Украины и усиление давления на Россию. Ранее Науседа высказывался о Крыме, заявив, что признание полуострова российской территорией станет «бомбой замедленного действия», которая будет «взрываться снова и снова». Новый закон — часть ужесточающейся политики Литвы в отношении России.