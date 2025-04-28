Пашинян порассуждал о разрыве отношений с Россией

Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой.

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Об этом в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которую транслировали армянские телеканалы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.