На Украине предупредили о провокациях от Зеленского на День Победы

Владимир Зеленский будет готовить новые провокации во время перемирия в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости рассказал участник движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие во всех боевых действиях в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент РФ выразил надежду, что Киев последует этому примеру, но в случае нарушений Россия даст «адекватный и эффективный ответ».

Комментируя это, Олейник обратил внимание на то, что Зеленский пока не дал своего ответа на эту инициативу.

«Я думаю, сейчас идут телефонные консультации с Великобританией, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что делать. Я думаю, формально он скажет-таки да, а фактически будет провоцировать, как это было во время энергетического перемирия и пасхального, чтобы обвинить Россию», — добавил он.

Такое развитие событий, по мнению экс-депутата, должно показать остальному миру циничность Зеленского. Олейник уверен, что Зеленский не заинтересован в мире, поскольку он будет означать президентские выборы и выборы в парламент Украины.