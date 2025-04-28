В Германии прокомментировали предложение Путина о трехдневном перемирии

Немецкое издание Tageszeitung прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на День Победы.

Как сообщает издание, Путин «четко обозначил» сроки перемирия. При этом источник также добавил, что такое решение Кремля было «неожиданным».

«Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая. В период, когда Россия и другие страны отмечают 80-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, Украина также будет соблюдать режим прекращения огня, говорится в заявлении Кремля в понедельник», — пишет Tageszeitung.

Белый дом прокомментировал объявление нового перемирия Путиным

Ранее Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии, которое продлится с «нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая».