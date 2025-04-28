На Украине заявили о готовности помочь Европе

На Украине выразили готовность помочь Европе с работой энергетических сетей.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в X.

«Украина готова оказать содействие в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе», — написал чиновник.

Он также выразил благодарность странам Европейского союза (ЕС) за поддержку Украины.

Ранее журнал Politico сообщил об отключении света в ряде европейских стран. Проблемы с электричеством наблюдались в Испании, Португалии, французском регионе Бургундия, Андорре, Нидерландах и Бельгии.