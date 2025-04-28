На Украине заявили о готовности помочь Европе
На Украине выразили готовность помочь Европе с работой энергетических сетей.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в X.
«Украина готова оказать содействие в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе», — написал чиновник.
Он также выразил благодарность странам Европейского союза (ЕС) за поддержку Украины.
Ранее журнал Politico сообщил об отключении света в ряде европейских стран. Проблемы с электричеством наблюдались в Испании, Португалии, французском регионе Бургундия, Андорре, Нидерландах и Бельгии.