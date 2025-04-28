Аэропорты Испании столкнулись с перебоями из-за отключения электроэнергии

Аэропорты Испании столкнулись с перебоями в работе из-за масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую компанию AENA.

Там отметили, что для обеспечения работы аэропортов Испании были задействованы аварийные генераторы.

«В связи с отключением электроэнергии в аэропортах возникают некоторые инциденты. Рекомендуем пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям, поскольку возможны сбои при доступе в аэропорты и в работе наземного транспорта», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе электросетей в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции. Он привел к проблемам в работе транспорта и систем связи. Причины сбоя пока не установлены.