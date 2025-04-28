Решение Трампа отстранить Макрона от беседы с Зеленским в Ватикане объяснили

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал поведение американского лидера Дональда Трампа, который отстранил президента Франции Эммануэля Макрона от участия в переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Ранее специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказал изданию The Sun о том, что в ходе церемонии прощания с папой римским в Ватикане президент США сказал французскому коллеге, пожелавшему принять участие во встрече с главой Украины. Как считает Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь». Украинский президент в ответ на это кивнул в согласии, как следует из ранее появившихся кадров.

Во-первых, Трамп – это опытный переговорщик, и он прекрасно знает одно важное правило, согласно которому при таких беседах с обеих сторон должно быть равное количество представителей. А Макрон разделяет позицию Зеленского. Поэтому очевидно, что Трамп не хотел оставаться в той ситуации в меньшинстве, не хотел давать фору Зеленскому. Кроме того, был важен так называемый эффект присутствия. Как мы знаем, у Трампа и Зеленского не было переводчика, а разговор один на один позволяет людям вести себя друг с другом более открыто. То есть риторика, которую Трамп мог бы позволить себе в адрес Зеленского в присутствии Макрона, уверен, отличалась бы от той, которая была в отсутствие президента Франции. Таким образом, между Трампом и Зеленским состоялся более искренний и более конкретный разговор. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Еще одной причиной соответствующего поведения Трампа в отношении Макрона стало его желание не затягивать разговор с украинским президентом, добавил эксперт.

«Трамп – это человек быстрый. Он не является сторонником затягивания переговорного процесса. Он стремится к четкости изложения и не хочет того, чтобы его собеседник уводил разговор в другое русло. У него нет на это времени. А разговоры один на один всегда проходят быстрее и конкретнее», - отметил политолог.

Орлов добавил, что политические симпатии Трампа во Франции принадлежат не Макрону, а его оппонентам.

«Макрон – это человек, который является сторонником продолжения боевых действий на Украине. Это человек, у которого сложились добрые отношения с Демократической партией США. Это человек, который в отсутствие сильного канцлера ФРГ хочет стать лидером Европейского союза. Но Трамп не хочет давать Макрону каких-либо козырей в случае заключения какого-либо соглашения по Украине, как минимум, сделки по прекращению огня. Вероятно, такая сделка состоится в ближайшее время, и Трамп не намерен позволить Макрону прикоснуться к этой победе. Поэтому своим отстранением президента Франции от переговорного процесса с Зеленским он решил сразу несколько задач», - отметил политолог.

Публикацию издания The Telegraph, в которой говорилось, что фигурировавший в сообщениях о встрече глав государств третий стул предназначался для переводчика, а не для Макрона, эксперт назвал попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре».

«Британская газета просто попыталась сохранить лицо Макрона, ведь удар по репутации президента Франции – это удар и по репутации его союзников в Европе. Поэтому там и придумали легенду о стуле для переводчика. Хорошая попытка. Возможно, кто-то и поверил в эту легенду», - заключил Орлов.

Французский политик Флориан Филиппо ранее назвал символичным «изгнание» Эммануэля Макрона с переговоров Трампа и Зеленского.