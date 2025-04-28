Белый дом оценил первые 100 дней Трампа на посту президента

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт оценила первые 100 дней, которые провел на посту президента США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, за свои первые 100 дней в президентском кресле Трамп успел выполнить «сотни обещаний». Она также заявила, что оценивает этот срок как «самый монументальный за всю историю».

«Первые 100 дней Трампа без сомнения были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний», — заявила она.

Традиция подводить итоги первых 100 дней президентского правления появилась в 1933 году во времена правления Франклина Рузвельта. Таким образом политик хотел показательно дистанцироваться от своего предшественника Герберта Гувера, на правление которого в США выпала самая тяжелая фаза «Великой депрессии».

Ранее первые 100 дней Трампа оценили сами американцы. Большая часть опрошенных считает, что глава Белого дома пытается расширить президентские полномочия.