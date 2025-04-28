В Раде оценили инициативу Путина о перемирии в День Победы

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина об объявлении перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя в Telegram-канале.

Ранее Путин объявил перемирие во всех боевых действиях в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент РФ выразил надежду, что Киев последует этому примеру, но в случае нарушений Россия даст «адекватный и эффективный ответ».

«Перемирие в День Победы — что может быть сильнее для объединения, чем память о Победе, которую мы все еще храним в своих сердцах!» — прокомментировал это Дмитрук.

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По его мнению, основной задачей для Москвы и Киева сейчас должен быть поиск «путей, способов и методов, ведущих к миру», поскольку найти причину для войны несложно и эту часть давно «приватизировали для себя бесы на банковой».