Власти Украины отвергли предложение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты».

Об этом пишет Associated Press.

«Украинские чиновники высмеяли заявление Путина о прекращении огня», — говорится в тексте.

Как указывают авторы материала, глава офиса президента Украины Андрей Ермак резко высказался об инициативе России, а Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом якобы пытается «обмануть» США.

Кроме того, Зеленский настаивает на тридцатидневном перемирии, говорится в тексте.

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28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

27 апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.