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В Раде объявили Украину банкротом

Внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП, по сути, страна является банкротом. Об этом в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.

«Мы видим, что у Украины сегодня два вызова. Первый вызов — финансово-экономический, мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы банкроты», — сказал он.

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Нетаньяху на 9 Мая прибудет в страну бывшего СССР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая. Об этом пишет азербайджано-израильский альянс AIAgloba.

Он также будет находится в стране бывшего СССР 9 мая. Цель его визита — встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и возложение цветов к могиле солдата еврейского происхождения, воевавшего в конфликте с Арменией в 1990-е годы.

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В Кремле обратились с призывом к Украине

Украина должна последовать примеру перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин на дни 80-летия Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

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Лавров объяснил, что необходимо сделать Зеленскому

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно будет отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что из переговорного процесса в апреле 2022 года вышли именно украинские власти. Сделано это было по требованию западных кураторов. Чуть позже Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией.

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США отреагировали на участие КНДР в боевых действиях на стороне России

Северная Корея, чьи военнослужащие приняли участие в боях на стороне России, «несет ответственность» за продолжение украинского конфликта. Об этом заявил южнокорейскому агентству Yonhap представитель Госдепартамента США.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Он особо подчеркнул, что в боях стойкость и героизм показали военнослужащие КНДР. Участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области России также официально подтвердил и Пхеньян.

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Стало известно о сбитом в небе над Украиной Су-27

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере истребителя Су-27 при выполнении задания по поддержке войск и отражении атаки ударных беспилотников.

"Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания <...> был потерян истребитель Су-27 воздушных сил", - говорится в сообщении в телеграм-канале ВС ВСУ.

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В ВСУ заявили о начале самого мрачного для Киева момента конфликта

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент. Об этом пишет издание Economist, приводя слова украинского военного.

«Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас», — рассказал украинский разведчик.

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Появились подробности убийства в Германии бывшей украинской журналистки

По данным издания "Комсомольская правда", популярная в Германии 58-летняя писательница Александра Фрёлих была обнаружена без признаков жизни в своем плавучем доме на Эльбе. Ранее женщина был журналисткой и работала в Киеве, где даже основала свой журнал.

Труп Фрелих полицейские обнаружили во вторник утром. Высказано предположение, что умерла она между полуночью и 5.30 утра.

На текущий момент информации о причинах убийства писательницы Александры Фрелих нет, но известно, что полиция Гамбурга проводит следственные действия. Делом занимается отдел по расследованию убийств, сотрудники которого уже собрали необходимые для экспертизы улики. Главная версия - Фрёлих застрелили, однако не ясно, кому могла "перейти дорогу" пожилая женщина. Есть предположения, что это произошло во время ограбления, а оружие могли выбросить в воду. Для поиска улик к делу даже подключили водолазов.

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Дочь Жириновского напомнила о предсказаниях отца в отношении Зеленского

Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, в беседе с KP.RU напомнила о пророчествах отца, касающихся судьбы Украины и Владимира Зеленского. По ее словам, политик неоднократно заявлял, что Зеленский станет последним главой украинского государства, а будущее страны будет определяться Москвой и Вашингтоном.

По словам дочери Владимира Вольфовича, отец предупреждал, что Зеленский будет последним президентом Украины, и ее судьба решится на ином уровне. Боцан-Харченко отметила: "Сейчас мы видим, как этот процесс развивается".

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СМИ выяснили, куда пропала Тамара Гвердцители

Певица Тамара Гвердцители, не выступавшая в РФ после начала спецоперации на Украине, уехала из России в Тбилиси в середине 2022 года. Об этом сообщает kp.ru.

Причиной отъезда артистки, отмечает издание, стала болезнь ее матери — Инны Вольфовны. Женщины не стало 20 октября 2022 года. Потом Гвердцители готовилась к премьере бродвейского мюзикла «Сансет Бульвар» в Ереване, поскольку этот проект очень ждала ее родительница. На шоу артистка пела на русском языке.

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